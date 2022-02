Justiça restabelece controle da Prefeitura do Rio sobre o BRT

O Tribunal de Justiça do Estado restabeleceu hoje (27) o controle da Prefeitura do Rio sobre o BRT (sistema de transporte com ônibus articulados). O pedido, feito pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), foi acatado pelo desembargador José Carlos Maldonado.

No último sábado, a juíza Georgia Vasconcellos da Cruz, da 6ª Vara da Fazenda Pública, atendeu ação dos consórcios de transportes Internorte e Transcarioca ao determinar a volta das empresas na operação do BRT.

Na decisão deste domingo, o desembargador considerou que “devolver aos consórcios a administração do serviço público será praticamente garantir a ineficiência do serviço por eles já demonstrada”.

No sábado (26/2) houve audiência na Justiça do Trabalho entre representantes do município e dos rodoviários para garantir o transporte da população. Hoje praticamente todas as linhas do sistema de transporte voltaram a funcionar.