Justiça mantém prisão de segundo assassino de idosa e diarista em apartamento de prédio de luxo na Zona Sul do Rio

Apontado como um dos autores dos brutais assassinatos das duas mulheres em um apartamento no Flamengo, Zona Sul do Rio, no dia 9 de junho, William Oliveira Fonseca teve a prisão mantida pela Justiça.

O bandido tinha mandados de prisão em aberto em seu seu nome: um por roubo a coletivo em 2017 e pelo crime no Flamengo. O MP pediu a manutenção dessas prisões e a Justiça acatou o pedido. A audiência durou 2 minutos e a defesa não se pronunciou. No último domingo, a Justiça do Rio já havia determinado a mesma medida contra o primeiro assassino preso, Jhonatan Correia Damasceno.

O juiz Pedro Ivo Martins Caruso, da 36ª Vara Criminal, além de converter a prisão temporária em preventiva, também considerou que a detenção da dupla é necessária para “assegurar a aplicação da lei penal”.

Segundo as investigações, Martha Maria Lopes Pontes e Alice Fernandes da Silva tiveram os pescoços cortados, e o corpo da dona da casa foi carbonizado em um incêndio intencional.