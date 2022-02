Justiça mantém prisão de assassinos de Moïse

A Justiça do Rio manteve na tarde de hoje (3) a prisão dos três homens detidos pela morte do congolês Moïse Kabagambe, de 24 anos, no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no dia 24 de janeiro.

Brendon Alexander Luz da Silva, o Totta; Fábio Pirineus da Silva, o Belo; e Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, o Dezenove, tiveram as prisões temporárias decretadas e mantidas em audiência de custódia nesta tarde, em Benfica, na Zona Norte.

A polícia afirma que os três são os assassinos de Moïse. Todos trabalham na praia, mas nenhum é funcionário do quiosque Tropicália. O trio deve responder por homicídio duplamente qualificado — por impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel. O processo corre em sigilo.