Justiça manda prender bonde do miliciano Ecko

Disque Denúncia aumenta recompensa pelo miliciano Ecko/Crédito -Divulgação/Procurados

Wellington da Silva Braga, o Ecko, e outros 42 suspeitos de integrar milícia que aterroriza bairros da Zona Oeste do Rio e de municípios de Itaguaí, Nova Iguaçu e Seropédica, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça por associação criminosa, A decisão da última quinta-feira é da juíza Regina Celia Moraes de Freitas, da 1ª Vara Criminal da Regional de Santa Cruz, que deferiu os pedidos de prisão do Ministério Público. No texto, Regina destaca que os “integrantes de uma organização criminosa armada (milícia)” pratica “diversos crimes, incluindo lesão corporal e ameaças a moradores das localidades em que o organismo atua”. Em novembro, o Disque Denúncia aumentou para R$ 10 mil a recompensa para informações que levem à prisão de Ecko.

O grupo criou verdadeiras “franquias”, mostradas na série Franquia do Crime, do G1, que revelou que 2 milhões de pessoas vivem em áreas sob influência de milícias no Rio de Janeiro e 11 municípios da Região Metropolitana. Os bandidos procurados são: Wellington da Silva Braga, o Ecko; Danilo Dias Lima, o Tandera; Luís Antonio da Silva Braga, o Zinho; Michael Emerson Andrade de Souza, o Sassa; Thiago Fonseca Dos Santos, o TH; Thiago Silva Martins, o Thiago Gibi; Adriano Costa de Souza, o 06; Paulo Rodrigo Goulart de Moura, o Recruta; Vágner da Silva, o Sagat; Carlos André Ferreira Dos Santos, o Tibirica; Marcos Fonseca Sampaio, o Bonafé; Bruno Eduardo de Andrade Gomes, o Chang Lee; Maurício Alves Assis, o Bucetinha; Adalberto Braz Corrêa Júnior; Emerson Dos Santos Lopes; Victor Felipe Guaper da Silva; o Vitinho; Jaime Francisco da Silva Neto, o Minho Negão; Michel André da Silva Alves, o Michel Do Cigarro; Roberto Moreira Brito, o Gugu; Cosme Damião Furtado Amâncio; Marcelo Tinoco Petru; Francisco de Assis da Silva Botelho; Marcelo José Costa Brito; Eduardo Ramos Teixeira, o Feijão; André Luiz Souza de Andrade; Gabriel de Abreu Guarani, o Magrinho; Leonildo Santos de Araújo, o Leo; Charles Raimundo Chêne Moreira; Jaime Gonsalves Dos Santos; Adriano Rodrigues Moura, o Dedo; Luciano Anízio Soares de Lima, o Charuto; Leony César Campanha da Silva, o Macete; Alexandre de Souza damasceno, o Bebezão, Alexandre Felipe Mendes, o Taz; Alex Santos Carvalho; Márcio Gomes da Silva, o Pará; Bruno Fábio da Silva, o Bico de Pato; Matheus Vianna, o Matheus 40; Rodrigo de Oliveira Assis; o Dedinho, Erick Dos Santos Lima, o Gordinho; Priscila Simões Melo; Wagner Viza Salino, o Velho, Fred ou Waguinho; Paulo Vítor Luciano Lima, o PV.

Considerada a maior milícia da cidade, a Liga atua na Zona Oeste da cidade, explorando o controle de postos de combustíveis, transporte irregular e até a extração de saibro. Ecko nunca foi policial e herdou o grupo criminoso do irmão, Carlinhos Três Pontes, ex-traficante e morto ano passado, em uma ação da polícia. Até esta quinta-feira, constavam contra Ecko um mandado de prisão por homicídio simples e outro por extorsão.

Em abril de 2018, o criminoso conseguiu escapar de um grande cerco montado pelas forças de segurança. Ecko estava em uma festa num sítio, mas fugiu após quatro criminosos do grupo entrarem em confronto com policiais.