Justiça decreta prisão de traficante suspeito da morte de ex-namorada

A prisão preventiva do suspeito de ser o chefe do tráfico da favela Kelson’s, na Penha, Dalton Luiz Vieira Santana, o DT, foi determinada pelo juiz titular do 3º Tribunal do Júri, Alexandre Abrahão. O criminoso é apontado como suspeito pelo assassinato da jovem Bianca Lourenço, de 24 anos, sua ex-namorada. Além dele, o magistrado determinou a prisão de mais dois traficantes que estariam envolvidos no crime, identificados como Enzo e Edgar.

Bianca desapareceu no dia 3 de janeiro, depois de ter sido levada de um churrasco à força por DT. O corpo dela foi encontrado no dia 12, mutilado e boiando em uma praia da Ilha do Fundão, na mesma região onde fica a Favela da Kelson’s, onde DT chefiaria o tráfico de drogas. Segundo a polícia, o cadáver encontrado tinha tatuagens iguais às de Bianca.

Na manhã do dia 13, a Polícia Militar confirmou que agentes do 17º Batalhão (Ilha do Governador) foram acionados para uma ocorrência na Ilha do Fundão e encontraram um corpo a partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a perícia confirmou se tratar de Bianca.

Testemunhas contaram que Bianca teria sido morta por Dalton, que não aceitava o fim do relacionamento.