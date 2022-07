Justiça decreta prisão de suspeitos de espancar jovem até a morte no Rio de Janeiro

A Justiça decretou a prisão temporária dos cinco suspeitos de espancar até a morte um adolescente de 17 anos em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Cauã Neres das Chagas foi morto por colegas que saíram com ele no último sábado (10) à noite. A motivação do crime foi um celular. O grupo confessou

o assassinato à polícia.

O corpo de Cauã foi encontrado na última quarta-feira (13) no Rio São Francisco, no ponto onde os cinco disseram que jogaram. A vítima estava em um bar com os amigos no fim de semana. O celular de um dos amigos sumiu, e Cauã conseguiu encontrar o aparelho dentro de um carro.

Entretanto, os amigos acharam que o adolescente tinha furtado o celular e se arrependido do crime. O grupo colocou Cauã dentro de um carro e disseram que o levariam para a mãe, Vanessa Neres. Segundo as investigações, ele acabou sendo espancado e morreu. Pra ocultar o corpo, o grupo chegou até a amarrar pedras em Cauã antes de arremessá-lo no rio.

Não dormiu em casa

A mãe do Cauã desconfiou que alguma coisa tinha acontecido porque o filho nunca dormia fora de casa. Ela descobriu com quem o adolescente esteve na noite anterior e perguntou sobre o paradeiro do jovem. Inicialmente os amigos negaram envolvimento com o sumiço, mas depois admitiram que Cauã tinha sido morto. Ela decidiu prestar queixa na 36ª DP (Santa Cruz).