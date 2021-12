Justiça decreta prisão de PM após morte de baleiro na Zona Oeste do Rio

A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva do policial militar que atirou e matou o vendedor de balas Wilson Viana Almeida, de 55 anos. Ele foi atingido com um tiro no pescoço durante uma confusão envolvendo o militar, que não foi identificado, e funcionários de um bar, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no último domingo. A vítima chegou a passar por cirurgia no Hospital Municipal Rocha Faria, mas não resistiu aos ferimentos, mas morreu na última terça-feira.

O caso foi registrado como homicídio na 35ªDP (Campo Grande) e as investigações seguem em andamento. A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanha o caso. O vendedor deixa seis filhos.

Wilson trabalhava vendendo balas próximo ao local, quando a briga começou no estabelecimento, que fica na Rua Guandú do Sapê. Testemunhas relataram que o militar que estava de folga e tentou entrar armado no estabelecimento, mas foi barrado pela segurança, dando início a confusão.

Descontrolado, ele partiu para cima de um homem apontado como chefe da segurança do local, identificado apenas como Serjão, e o baleou na perna. O baleiro também foi atingido.