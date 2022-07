Justiça decreta prisão de assassino de Guarda Municipal

PARANÁ – A Justiça decretou hoje (11) a prisão preventiva do policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, acusado de matar o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos. A informação é do Ministério Público do Paraná (MP-PR).

Uma sequência de vídeos mostra toda ação que levou a morte do Guarda Municipal Marcelo Arruda. A Polícia Civil investiga se houve crime de ódio, já que a festa tinha temática do PT e o suspeito é policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Guaranho também foi baleado e está sob custódia na UTI de um hospital em Foz do Iguaçu, após ser autuado em flagrante. O estado de saúde dele é considerado grave.

O corpo Arruda foi enterrado nesta segunda-feira (11) no Cemitério Municipal Jardim São Paulo, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Sob aplausos e forte comoção, um cortejo percorreu a cidade a partir do Ginásio Sebastião Flor, onde foi feito o velório.

O petista estava comemorando o próprio aniversário de 50 anos, na noite do último sábado (9), quando foi baleado após um bate-boca. A companheira de Marcelo afirmou que a família não conhecia o atirador Jorge Guaranho. Pamela Silva disse que ela e Marcelo tentaram dialogar com o homem, mas sem sucesso.

“Ele simplesmente chegou na festa, desferiu algumas palavras de cunho político. Marcelo pede, naquele momento, que ele se retire do local. E ele aponta arma. Eu e o Marcelo tentamos dialogar com ele, mas ele ignora tudo isso”, afirmou durante

‘Intolerância política’

O secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, Marcos Antonio Jahnke, lamentou a morte e afirmou que a Polícia Civil investigará as motivações do crime. “Pelo que a gente percebeu foi uma intolerância política”, disse o secretário.