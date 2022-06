Justiça converte em preventiva prisão de suspeito de matar casal de idosos no Rio

A juíza Rachel Assad da Cunha, da 17ª Vara Criminal, converteu em preventiva a prisão de Cristiano Lacerda, principal suspeito de matar a facadas um casal de idosos na madrugada do último sábado(25), no Jardim Botânico, na Zona Sul.

Capitão de fragata e ex-namorado de Felipe Coelho, filho das vítimas, o casal Geraldo Coelho, 73 anos, e Osélia Coelho, 72, Cristiano já havia sido preso em flagrante pelo crime.

Segundo a juíza, a medida tem como objetivo a garantia da ordem pública. “A gravidade da conduta é muito acentuada e indica a mais absoluta inadequação do custodiado ao convívio social, já que ceifou a vida das vítimas utilizando-se de meio extremamente cruel, aproveitando-se da condição de idosos, da relação próxima e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa de ambos, já que o casal estaria dormindo”, diz a magistrada.

Ela cita ainda uma informação juntada aos autos de que Cristiano já “teria tentado matar uma ex-esposa e se matar tentando colidir com o veículo que conduzia, a corroborar a inadequação ao convívio social”. Cristiano foi transferido do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, na Zona Norte, onde está sob custódia.

Sob o mesmo teto

De acordo com as investigações, Felipe e Cristiano ainda moravam juntos no mesmo apartamento, apesar de já estarem em processo de separação. O motivo para o fim do relacionamento seria uma briga, ocorrida há dois meses, na qual Cristiano teria agredido Felipe.

Na noite da última sexta-feira (24), Cristiano teve uma crise de ciúmes porque Felipe saiu sozinho para uma festa em Ipanema, na Zona Sul. Para se vingar, ele teria matado os pais do ex-namorado, que estavam no apartamento dos dois.

Cristiano chegou a ligar para Felipe pedindo para que ele voltasse para casa, dizendo que a mãe dele estaria passando mal. Quando o professor chegou em casa, os pais estavam mortos, deitados no sofá-cama na sala do apartamento.

O suspeito foi encontrado dopado, no apartamento do casal. Cristiano foi preso em flagrante e levado sob custódia para o hospital. A Delegacia de Homicídios segue na investigação do caso. Os corpos das vítimas devem chegar à capital cearense hoje (28). O enterro será no Cemitério Jardim Metropolitano.