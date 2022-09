Justiça converte em preventiva prisão de PM que atirou na cabeça em homem

Na audiência de custódia realizada nesta terça-feira (20), a Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão do policial Militar Márcio Felipe dos Santos Ribeiro por tentativa de homicídio após ele atirar na cabeça de um homem que estava em um veículo que não teria parado em uma blitz na Zona Norte carioca.

A decisão judicial ressaltou que testemunhas relataram que não visualizaram nenhuma sinalização de blitz policial na localidade e nem perceberam nenhuma ordem de parada por parte dos policiais que estavam no local.

A família de Raphael Montovaneli, de 40 anos, informou que ele teve morte cerebral. No entanto, a informação não foi confirmada pelo Hospital do Andaraí, que segue protocolo de 72 horas para declarar o óbito.

A vítima estava no banco de trás do veículo que, supostamente, teria desobedecido a ordem de parar na

blitz do 3º BPM (Méier), na Rua Sousa Dantas, no acesso para Avenida Marechal Rondom, no bairro de São Francisco Xavier. A 19ª DP (Tijuca) apreendeu as armas de Márcio Felipe e de Rômulo Cabral, policial que estava com ele no momento. O caso é investigado pela 25ª DP (Engenho Novo).