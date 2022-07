Justiça acata denúncia do MPRJ e vereador vira réu por assédio sexual

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado (MP-RJ) e tornou réu o vereador Gabriel Monteiro (sem partido) pelos crimes de importunação e assédio sexual contra uma ex-assessora que trabalhava no gabinete do parlamentar do Rio. A denúncia está em segredo judicial.

De acordo com a denúncia do MPRJ, protocolada pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca, os crimes foram cometidos contra a ex-assessora Luiza Caroline Bezerra Batista, de 26 anos.

A prática do ex-vereador contra a ex-funcionária é investigada desde março. Na ocasião, em reportagem do ‘Fantástico’, da TV Globo, duas mulheres disseram que os episódios de abuso sexual cometidos pelo parlamentar aconteceram quando ele ainda era da Polícia Militar. Na época, uma das vítimas tinha apenas 16 anos.

A vítima, que era menor de idade, disse que foi convidada a uma festa na casa de Monteiro e quando chegou ao local viu uma mulher sendo espancada pelo parlamentar, que também teria sido convidada para a comemoração. Depois que a situação ficou mais calma, eles fizeram um lanche e ele as convidou para fazer sexo a três.

Quebra de decoro parlamentar

Gabriel também está sendo investigado pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal dos Vereadores do Rio por quebra de decoro parlamentar, por denúncias de estupro, assédio sexual e moral a outros funcionários e por forjar vídeos na internet. Ele corre o risco de ter o mandato cassado.