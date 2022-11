Junta médica irá avaliar estado de saúde de David Miranda

A Câmara dos Deputados determinou a criação de uma junta médica para analisar o estado de saúde de David Miranda (PDT) e a capacidade do parlamentar reassumir o mandato. Ele está internado desde o dia 5 de agosto na UTI da Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com um quadro de infecção gastrointestinal, que evoluiu para uma sepse (infecção generalizada).

O ato 258/2022 é do dia 26 de outubro, e segue o artigo 237 do Regimento Interno da Câmara. “O presente ato determina a constituição de junta médica para verificar se David detém condições para exercer o mandato parlamentar, tendo em vista encontrar-se provisoriamente curatelado”, justificou o presidente da Câmara, Arthur Lira.

O regimento determina que a junta será constituída de, no mínimo, três médicos de reputada idoneidade profissional, não pertencentes aos serviços da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

Mandato suspenso

A assessoria da Casa informou ainda que não há precedentes de aplicação do art. 237 do Regimento Interno, com a formação de junta médica formada por médicos de fora da Câmara dos Deputados.

Caso fique comprovada a incapacidade de David Miranda, ele será suspenso do exercício do mandato, sem perda da remuneração, enquanto durarem os seus efeitos, e um suplente poderá ainda ser convocado para assumir a vaga.

Estado de Saúde

Através das redes sociais, Glenn Grenwald, marido do deputado, contou que David foi internado com dores abdominais, com as quais já vinha convivendo e, ao chegar à emergência, recebeu o diagnóstico de que vários órgãos do sistema gastrointestinal estavam gravemente inflamados e infectados.

O deputado desenvolveu um quadro de sepse – infecção generalizada -, que se espalhou e começou a comprometer um órgão após o outro, como: pâncreas, rins, fígado e pulmões.

O jornalista contou ainda que por ora, eles lutam contra uma infecção pulmonar, o que diminui o entusiasmo da saída da UTI, que tinha manifestado recentemente.

David tentou se candidatar à reeleição no pleito de 2022, mas diante dos seus problemas saúde, seu marido, o jornalista Glenn Grenwald, retirou sua candidatura para que ele pudesse se concentrar em sua recuperação.