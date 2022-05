Juíza é achada morta dentro de carro

PARÁ – A juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira foi encontrada morta dentro de um veículo no estacionamento de um prédio em Belém, no Pará, na terça-feira (17). O corpo apresentava um ferimento por arma de fogo.

A magistrada trabalhava na cidade de Martins, no Rio Grande do Norte, e estava com frequência em Belém, segundo os familiares. Ela era casada com um juiz do Pará e natural de Barra de Santana, na Paraíba.

A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Divisão de Homicídios e que “está adotando todas as medidas cabíveis para a elucidação do ocorrido”. Mônica teria sido encontrada morta pelo companheiro, o juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior. Ao se deparar com a situação, ele teria levado o carro e o corpo para a delegacia. O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) disse que ainda não vai se manifestar sobre o caso.