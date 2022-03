Jovens têm até 4 de maio para tirar o título e votar nas eleições de 2 de outubro

Os adolescentes que completam 16 anos até a data das eleições, dia 02 de outubro, podem solicitar o alistamento eleitoral para terem o direito de votar. O procedimento é online, pelo sistema Título Net, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). O prazo para o cadastro eleitoral é dia 4 de maio.

O voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos. Para as pessoas de 16 e 17 anos é facultativo, mas para exercerem a cidadania e participarem do processo eleitoral, é necessário que estejam inscritas como eleitoras(es) na Justiça Eleitoral.