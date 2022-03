Jovens são mortos a tiros em Resende, no Sul Fluminense

Dois jovens foram mortos a tiros na madrugada de domingo (6) no bairro Manejo, em Resende, no Sul Fluminense. Um adolescente, de 16 anos, que estava no carro também foi atingido pelos disparos. O crime aconteceu na Avenida Coronel Mendes.

A Polícia Militar ouviu testemunhas, que disseram que os jovens estavam saindo de um baile e seguindo para o veículo carro quando foram abordados por uma pessoa que atirou contra eles e fugiu em um veículo.

Ainda segundo informações, o menor conseguiu fugir e foi socorrido para um hospital em Itatiaia, cidade vizinha. Os corpos das vítimas, de 21 e 23 anos, foram levados para o Instituto Médico Legal.

O carro utilizado no crime foi encontrado pela polícia abandonado no bairro Liberdade e vai passar por perícia.

A PM informou ainda que um dos jovens que morreu é suspeito de participação no homicídio de Leonardo Francisco dos Santos, morto em janeiro no pátio da prefeitura de Itatiaia enquanto estacionava o carro para iniciar o dia de trabalho.