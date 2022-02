Jovens são estupradas e decapitas; bandidos ainda praticaram necrofilia com os cadáveres

PARANÁ – Duas jovens foram estupradas e assassinadas por três homens. Os corpos de Luana Lopes Teles, de 17 anos, e Cintia Marques da Silva, 23, foram encontrados na tarde do último dia 17, na cidade de Piraí do Sul, região dos campos gerais do Paraná. As vítmas estavam desaparecidas há quatro dias.

Além de decapitarem as vítimas, os criminosos, que já estão na cadeia, ainda transaram com os corpos sem cabeça.

Segundo o delegado Jairo Duarte Camargo, que investiga a barbárie, um homem e dois adolescentes estão envolvidos no crime. As vítmas foram abusadas sexualmente pelo homem mais velho, antes de serem mortas a tiros e golpes de facão. Depois, o grupo decapitou as jovens e enterrou os corpos 30 metros longe das cabeças.

Os suspeitos foram localizados graças às câmeras de segurança de um dos locais onde as jovens passaram na cidade, naquela noite. Conforme o delegado, as imagens mostram elas embarcando num veículo com alguns rapazes. E foi através da identificação deste veículo que a polícia conseguiu chegar aos criminosos

O homem e um dos menores foram levados à delegacia e confessaram o crime. Eles deram eram detalhes do crime macabro e indicaram aos policiais onde enterraram os corpos. O outro adolescente segue foragido.