Jovens registram Japeri através das lentes

Quem passou pela praça Olavo Bilac, em Engenheiro Pedreira, na tarde desta quinta-feira (27) foi surpreendido por uma exposição de fotos sobre as belezas de Japeri. As imagens foram registradas durante as aulas de fotografia das Oficinas Criativas de Arte e Cidadania, ação do projeto Baixada para Cima, em parceria com prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (Semast). O curso teve duração de cerca de 4 meses e aconteceu no Ciep 402.

“É possível encontrar beleza em todos os lugares, depende do olhar de cada um e foi isso que fizemos. Além de aprender sobre as técnicas da fotografia os jovens foram estimulados a olhar a comunidade com outro olhar e identificar o que há de belo no ambiente urbano e rural do município”, explicou o Walter Mesquita fotógrafo que ministrou a oficina para os jovens e que já realizou exposições nacionais e internacionais.

Na próxima segunda-feira (31) a exposição estará no CIEP 152, em Paracambi. Depois a ficará à disposição da comunidade, no CIEP 402 Aparício Torelli, no bairro Cosme Damião, em Engenheiro Pedreira. Em seguida as fotos serão expostas na sede da Semast.