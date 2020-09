Jovem pianista de Belford Roxo faz recital na Praça de Heliópolis para ajudar a Apae

O pianista belforroxense, Isaque Alves da Silva, 12 anos, mostrou que “não sai do tom” quando o assunto é solidariedade. Mesmo depois de ganhar notoriedade em diversas matérias publicadas, o garoto manteve os pés no chão e realiza, amanhã, a partir das 17h, na Praça de Heliópolis, Belford Roxo, o “Recital de Piano Você com a Apae”. Os organizadores pedem que, quem puder, leve um quilo de alimento não perecível.

Na praça serão colocadas 400 cadeiras, com distância de pelo menos um metro e meio uma da outra, além da higienização das mãos com álcool em gel. O espetáculo será para 400 pessoas e será obrigatório o uso de máscaras. Um dos objetivos do evento é ajudar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Quem quiser também pode colaborar com a “vaquinha”. Basta clicar no link vaka.me/1253593 e fazer qualquer doação em dinheiro para a entidade.

Emoção e ansiedade

Ansioso para apresentar pela primeira vez em Belford Roxo, Isaque não esconde a ansiedade em tocar para o público de sua cidade. “Não conseguirei dosar a emoção, mas tocarei para muitas pessoas que conheço e para outras que terão a oportunidade de participar de um recital”, resumiu Isaque.

Isaque mostrou sua vocação aos nove anos, quando pediu para tocar o teclado do pai. Achando que era apenas uma brincadeira de criança, Isaque surpreendeu toda a família. “Ele tocou “Charios of Fire” (tema do filme Carruagens de Fogo) de forma impecável. Tirou a música de ouvido sem eu nunca ter ensinado nenhuma nota. Depois disso, levei o Isaque até uma escola de música aqui em Belford Roxo. O professor ao vê-lo tocar nos disse que ele seria um grande pianista. Em três meses o menino já tocava repertório clássico de Bach, Mozart”, conta com orgulho Marcos da Silva, 46 anos, pai de Isaque.

