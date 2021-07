Jovem permanece internado três em unidade de saúde em Queimados e morre sem atendimento médico

A família de Wesley da Silva Cardoso, de 23 anos, acusam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados de negligência. Ela relata que o jovem ficou três dias internado com falta de ar e morreu sem ser atendido por um médico na madrugada do último domingo.

Na última sexta-feira, Wesley deu entrada na unidade às 15h30 e colocado numa área de isolamento. Entretanto, ainda segundo os parentes, ele foi atendido apenas por enfermeiras durante os quase três dias em que permaneceu na unidade.

Pedido de transferência

A família chegou a pedir que ele fosse transferido para uma unidade de saúde com suporte, mas não foi atendida. A certidão de óbito aponta causa indeterminada para o óbito. O pai do jovem, Flávio Cardoso, gravou um relato emociante para o jornalismo da TV Globo e acusa a UPA de negligência.

“Meu filho deu entrada na UPA com falta de ar e tremendo muito. Durante o tempo que esteve lá, só tomou soro. Os médicos não deram nenhuma assistência”, descreveu, acrescentando que “ele ficou internado lá só tomando soro. Tiraram sangue dele, bateram chapa. E eu não tive nenhuma resposta mais de nenhum médico”, concluiu emocionado.

A Secretaria Estadual de Saúde, gestora da UPA de Queimados, informou que está apurando os fatos para adotar medidas administrativas.