Jovem morta durante troca de tiros entre traficantes rivais é sepultada

Fabíola Rodrigues de Souza, de 22 anos, foi enterrada onttem no Cemitério do Catumbi. Ela morreu durante uma troca de tiros entre traficantes rivais, na noite da última quinta-feira no Morro Fallet-Fogueteiro, no Centro do Rio.

Durante o enterro, parentes e amigos da vítima pediam justiça e estavam bastante emocionados.

A mãe da jovem, Roseli Rodrigues de Souza, disse que o sonho da filha era terminar os estudos e trabalhar como manicure.

“Minha filha fazia cabelo e unha. O sonho dela era ter um diploma para trabalhar como manicure. Agora eu só quero justiça. Acabaram com a minha filha. Nós não devemos nada para ninguém. Ela não merecia isso”, desabafou.

Moradores do São Carlos relataram que traficantes do Fallet-Fogueteiro entraram na comunidade e trocaram tiros com rivais, entre a madrugada e a manhã da última quinta-feira. No tiroteio, três pessoas foram baleadas e acabaram mortas. Entre os mortos, além de Fabíola, está Tiago Pio Resgate, 16. Familiares disseram que ele tinha saído de casa para ir na padaria e foi atingido por três tiros: um na cabeça, um no peito e outro em um dos braços. Tiago foi sepultado também no Cemitério do Catumbi.