Jovem morre baleado após confusão em festa na Zona Oeste do Rio

Um jovem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas durante uma festa em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, no último domingo. Allyson Andrade de Almeida, de 24 anos, foi baleado numa briga generalizada na Rua Quiririm. O corpo dele foi enterrado ontem no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte.

O evento começou no sábado e durou até domingo. Parentes da vítima disseram Allyson e um amigo foram agredidos a pauladas do local até o Largo do Respeito, em Bento Ribeiro, também na Zona Norte. A briga chegou a piorar quando chegaram ao bairro e encontraram um grupo da região.

Segundo testemunhas, durante a confusão, uma pessoa fez disparos na direção dos jovens e atingiu Allyson. Ele chegou a ser levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Campinho, e depois transferido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu. Os outros feridos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte.

A Polícia Militar disse que foi acionada para checar uma informação de tiros no local. O hoimem que atirou em direção ao grupo fugiu. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai investigar o crime.