Jovem esfaqueada 40 vezes pelo ex-marido em Queimados tem boa resposta ao tratamento

Tayane Mendes, a mulher que teve o punho quebrado e levou 40 facadas do ex-marido em Queimados, está respondendo bem ao tratamento e até conversa com os profissionais de saúde que a atendem, segundo informações passadas pelo Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, onde ela está internada. Anderson Ribeiro da Silva é considerado foragido e o Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedindo informações sobre seu paradeiro.

Uma recompensa de R$ 1 mil é oferecida para quem indicar a localização do suspeito. O crime aconteceu no último sábado (3), quando Tayane estava na manicure. Ela foi chamada ao portão do salão por Anderson. Ao sair do estabelecimento, ela foi atacada e caiu de bruços, quebrando o braço esquerdo.

Mesmo com a vítima no chão, ele continuou a atacá-la pelas costas, segundo o Portal dos Procurados. Ele deixou a arma no local e fugiu em seguida.

A jovem passou por uma cirurgia que durou quatro horas. De acordo com os médicos, nenhum órgão vital foi atingido.

Quem tiver alguma informação sobre a localização de Anderson Ribeiro da Silva favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram Portal dos Procurados, no número (21) 98849-6099; por mensagem inbox no Facebook do Portal dos Procurados, pelo telefone (21) 2253-1177, ou pelo aplicativo para celular. O anonimato é garantido.