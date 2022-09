Jovem é preso com drogas a rodo no Sul Fluminense

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu um jovem, de 21 anos, com mais de 600 tabletes de maconha e 300 sacolés de cocaína na última terça-feira (20) em Paraíba do Sul, no Sul Fluminense.

Segundo informações, os agentes receberam denúncias sobre a chegada de uma grande carga de entorpecentes e foram até o endereço checar as informações. Ao chegarem na Rua Martiniano Abraão, no bairro Liberdade, encontraram o suspeito e fizeram a abordagem. Ele confessou o crime e entregou uma mochila com a carga de drogas. Ao todo, foram apreendidos 656 tabletes pequenos de maconha e 362 sacolés de cocaína.

Os policiais informaram que o traficante era responsável por guardar os entorpecentes para uma facção criminosa que controla a venda de drogas.