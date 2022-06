Jovem é morta após fazer postagem contra traficantes nas redes sociais

Uma jovem de 18 anos foi assassinada por traficantes após ter provocado criminosos do Muquiço, dominado pela facção TCP, nas redes sociais. Ellen, como foi identificada, teria sido sequestrada em um baile funk próxima de uma comunidade rival controlada pelo CV em Guadalupe, bairro da Zona Norte do Rio. O corpo com várias marcas de tiros foi encontrado dentro de um veículo nas proximidades da comunidade da Palmeirinha, em Honório Gurgel, também na região.

De acordo com a página Guadalupe News, no Facebook, um traficante teria pulado do Muquiço para uma facção rival e a mulher teria postado: “Mais uma vez o Muquiço tomando no cu”. A declaração irritou o chefe da quadrilha conhecido apenas como Coronel, ordenou a morte de Ellen.

Ainda segundo informações, na última sexta-feira (17), a jovem foi a um baile funk no Muquiço, onde já morou, e acabou sendo capturada por integrantes da facção. traficantes.

Nota da PM

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, no sábado (18/6), policiais militares do 41ºBPM (Irajá) realizavam patrulhamento quando encontraram um veículo abandonado na Rua Loreto do Couto, em Guadalupe. No interior do carro, os policiais constataram que havia uma mulher em óbito. A área foi isolada e a perícia acionada. Ocorrência encaminhada para a DH.