Jovem é encontrado morto no bairro do Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu

Foto: Bruna Lemos

Um jovem foi encontrado morto na tarde de ontem, na Rua São Geraldo, no bairro do Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu. A vítima, identificada como Gabriel Marques, vulgo ‘Di Natal’, foi executada a tiros. O homicídio aconteceu na área do 20º BPM (Mesquita) e os agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigam o caso.

