Jovem é atingida por bala perdida em festa de aniversário no Rio

Júlia Borges estava no aniversário de um primo e no momento dos parabéns, veio o disparo

Júlia Borges, de 17 anos, estava na festa de aniversário de um primo, em um prédio na Rua Garibaldi, foi atingida por uma bala perdida. O caso aconteceu na noite do último sábado, na Tijuca, Zona Norte do Rio. A adolescente foi ferida no momento dos parabéns, na varanda do apartamento.

“Minha cunhada verificou que a camisa dela estava com um furo. Ela começava a gritar: ‘Tomei um tiro, tomei um tiro,’ aquele pavor, aquele grito, aquela dor, e ela caiu”, lembrou Anderson Ramos, tio de Júlia, que foi atingida nas costas. Levada para o Hospital Quinta D’Or, ela está fora de perigo.

Projétil está alojado perto dos pulmões

“O projétil está alojado em uma área muscular, a poucos centímetros do pulmão e da coluna. Ela está com muita dor e aguardando uma avaliação de um neurocirurgião para ver se tira a bala agora ou não”, emendou o tio. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca). Os policiais fizeram uma perícia preliminar no apartamento para tentar identificar de onde veio o disparo.