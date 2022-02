Jovem é apreendida pela morte do pai na Baixada Fluminene

Infratora envolvida com o tráfico e mais seis comparsas assassinaram vítima a facadas

Agentes da 67ª Delegacia de Polícia (Guapimirim) cumpriram na quinta-feira da semana passada (17), um mandado de busca e apreensão de adolescente infrator contra D.K.C.S. (hoje com 19 anos). O documento foi expedido pela Vara da Infância e da Juventude da comarca do município da Baixada.

A jovem responde pela prática de conduta análoga ao crime de homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para ocultar a prática de outro crime) ocorrido no dia 23 de março de 2020.

De acordo com as investigações, D.K., então com 17 anos, matou o pai, identificado como Daniel de Jesus Soares, 41. A vítima, que não admitia que a filha vendesse drogas em sua residência, foi espancada e morta a facadas após ter a casa invadida pelos criminosos.

Além da jovem, participaram do crime o companheiro dela, o padastro e seu irmão, que na época tinha 16 anos, e mais três comparsas. Daniel chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Guapimirim, mas não resistiu aos ferimentos.

Atrás das grades

Com exceção de D.J.C.J.S, hoje com 18 anos, irmão de D.K.C.S, que está foragido, todos os envolvidos na barbárie já estão atrás das grades. O primeiro a ser preso pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), em maio de 2020, foi G.S.F. O criminoso responde a um processo por tráfico de drogas e a outros sete por homicídio.

O segundo foi L.A.S, então companheiro de D.K.C.S, em 26 de outubro de 2020. Na sequência também foram capturados J.M.C.S. conhecido como Chael, em 9 de janeiro de 2021; e U.B.C (companheiro da ex-mulher da vítima na época do assassinato). Este foi preso por agentes da 67ª DP no dia 13 de abril do ano passado.