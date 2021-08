Jovem diz que matou esteticista porque não tinha dinheiro para pagar programa

Jonatan Peixoto da Silva, de 21, assassino confesso da esteticista Ana Cecília Brito da Costa, 19, disse em depoimento ter contratado a moça para um programa e a matou porque não tinha dinheiro para pagá-la. A família da vítima esteve ontem na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e negou a versão do criminoso.

“Ela não é nada disso que ele falou. Ele a enganou. Ela não sabia que ali era um lugar que não era bom, que não era para ir”, disse Débora Cristina, mãe de Ana, ao sustentar que a filha não conhecia o bandido e que ele a atraiu para uma emboscada.

O corpo da jovem foi encontrado na última terça-feira em Itaguaí, na Baixada Fluminense. O cadáver apresentava sinais de tortura e estava enterrado no quintal da casa do assassino, no bairro Engenho. Ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado.