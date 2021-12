Jovem atropelado e arrastado em de Duque de Caxias é enterrado

O adolescente Gabriel Ferreira, de 16 anos, foi sepultado neste domingo, no Cemitério da Solidão, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Atropelado e arrastado por um carro por cerca de um quilômetro, em Duque de Caxias, o jovem morreu na tarde do último sábado. Registrado como lesão corporal culposa provocada na 59ª DP (Duque de Caxias), o caso é investigado pela 60ª DP (Campos Elíseos), responsável pela área onde o crime aconteceu.

Após fugir do local sem prestar socorro ao adolescente, o motorista foi identificado. O autor se apresentou na 60ª para prestar esclarecimentos. “As investigações estão em andamento na 60ª (Campos Elíseos). O autor foi ouvido na delegacia e diligências estão em andamento. A delegacia aguarda laudos periciais”, disse em nota a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu no dia 12 de dezembro, após uma confusão generalizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, depois de uma festa na cidade. No meio da briga, imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o adolescente é atropelado e arrastado por um quilômetro por um carro de passeio.

O jovem sofreu traumas profundos na mandíbula direita e teve grande perda de sangue. Ele foi encaminhado para a UPA de Sarapuí e depois transferido para o Adão Pereira Nunes, onde estava internado.