Jornalista é morto com três tiros à queima-roupa na cabeça

MATO GROSSO – Um jornalista foi assassinado com tiros à queima-roupa em Mato Grosso, no último domingo. Edney Menezes, de 44 anos, estava dentro do carro quando foi atingido por três disparos na cabeça. O crime aconteceu por volta de 21h30, no Centro de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá (MT).

Por meio de câmeras de segurança, policiais conseguiram identificar que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do carro de Edney Menezes pela contramão. O suspeito que estava na garupa fez os disparos. A Polícia Militar foi acionada por moradores que presenciaram o crime.

Horas antes de ser morto, Edney havia feito uma postagem em rede social comemorando o resultado das eleições municipais. Nenhum suspeito havia sido rpreso até o fechamento desta edição. O caso é tratado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.