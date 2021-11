Jornalista e colunista de política a Globo News Cristiana Lôbo morre aos 64 anos

A jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morreu nesta quinta-feira (11), em decorrência de um mieloma múltiplo, do qual se tratava havia alguns anos. A doença foi agravada por uma pneumonia contraída nos últimos dias.

Ela tinha 64 anos e estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Deixa o marido, Murilo, dois filhos, Gustavo e Bárbara, e dois netos, Antônio e Miguel. Cristiana Lôbo atuou no jornalismo por mais de 30 anos. Começou a carreira cobrindo a política do estado de Goiás, onde nasceu, até se mudar para Brasília.

Contratada pelo jornal “O Globo”, foi setorista do Ministério da Saúde – época em que viu ser criada a carteira de vacinação, que ajudou a diminuir a mortalidade infantil no país. Acompanhou de perto também as decisões do Ministério da Educação.

Ainda em “O Globo”, trabalhou na coluna Panorama Político. Depois de 13 anos no jornal, assumiu a coluna política do jornal “O Estado de S. Paulo”. A estreia na televisão foi na GloboNews, em março de 1997.

Naquele mês, passou a integrar o time de comentaristas do Jornal das Dez – analisando os principais fatos da política e os bastidores do poder. E marcou presença nos telejornais da casa. Comandou também o programa Fatos e Versões e a coluna Bastidores da Política, no g1.

O diretor-geral de Jornalismo da TV Globo, Ali Kamel, divulgou uma nota em que lembrou a parceria profissional com Cristiana Lôbo. ” Pude sempre reconhecer nela um ser humano doce, gentil, amigo das pessoas.”

Meninas do Jô

Cristiana Lôbo também integrou as “Meninas do Jô”, quadro do programa de Jô Soares na TV Globo que reúnia jornalistas para debater a política no país. O quadro, que começou em 2006, fez grande sucesso e ajudou a popularizar as discussões sobre política no Brasil.

Entre os jornalistas que cobrem e cobriram a política na Praça dos Três Poderes nas últimas décadas, Cristiana Lôbo é vista como uma referência. Os colegas são unânimes em dizer que ela era uma espécie de decana no dia a dia do jornalismo político no Congresso, Palácio do Planalto, tribunais superiores e ministérios. Generosa, acolhia os recém-chegados a Brasília e os introduzia no ambiente da cobertura dos poderes.

Para seu programa na GloboNews, o Fatos e Versões, fazia questão de convidar colegas de jornais impressos, muitos dos quais ainda sem experiência com a televisão. Foi assim que alguns deles acabaram sendo contratados pela GloboNews, como os comentaristas Valdo Cruz, Andréia Sadi e Natuza Néri.

Mieloma

O mieloma múltiplo que atingiu Cristiana Lôbo é o câncer de um tipo de células da medula óssea chamadas de plasmócitos, responsáveis pela produção de anticorpos que combatem vírus e bactérias.

No mieloma múltiplo, os plasmócitos são anormais e se multiplicam rapidamente, comprometendo a produção das outras células do sangue.