Jorge Miranda lidera pesquisa do IBPS em Mesquita com 59% das intenções de votos

Se as eleições fossem hoje, prefeito seria reeleição segundo levantamento de intenção de voto realizado pelo IBPS

A menos de 15 dias do voto nas urnas, a disputa eleitoral para a Prefeitura de Mesquita segue definida. É o que aponta a pesquisa de intenção de votos encomendada pela Editora Jornal Hora H Ltda ao IBPS (Instituto Brasileiro de Pesquisa Social).

De acordo com o levantamento, se as eleições fossem hoje, o prefeito Jorge Miranda (PL) seria reeleito com 59% dos votos válidos sobre os outros quatro candidatos. A margem de erro da pesquisa é de 4% para mais e para menos e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa perguntou: entre os candidatos, em quem os entrevistados votariam para prefeito de Mesquita se as eleições fossem hoje? O resultado foi o seguinte: Jorge Miranda (PL) – 59%; Cris Gêmeas (PSD) – 16%; Doutora Thay (PSDB) – 4%; Vandinho da Gráfica (PDT) – 3%; Antonio dos Santos (PC do B) – 1%; Jorge Bernardes (Rede) – 0%; indecisos – 9%; brancos/nulos – 7%; NR – 1%.

O levantamento foi feito no dia 5 de novembro com 606 eleitores, na faixa etária a partir dos 16 anos de idade. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº RJ-00954/2020, com divulgação na data de hoje.

Miranda estreou na política em 2016

Os 50 anos de idade, o prefeito Jorge Miranda está em seu primeiro mandato. Estreou na política em 2016 como candidato a prefeito pelo PSDB e foi eleito com 40.865 votos (44.03%). Nas eleições 2020, ele terá o apoio de 9 dos 16 partidos envolvidos na eleição do município. O orçamento de Mesquita é de R$ 240 milhões para 180 mil habitantes

Ao assumir o governo em em 1º de janeiro de 2017, pagou dívidas em torno dos R$ 150 milhões; herdadas da gestão anterior e colocou os salários dos servidores em dia. Além disso, enxugou a máquina administrativa em mais de 20% com a redução de secretarias e investiu nas áreas de saúde, educação, tecnologias e setores essenciais de atendimento e de serviços à população.

Focado em resultados, levou Mesquita a ocupar o 1º lugar no Portal da Transparência, segundo dados do Ministério Público (MP). Ele atuou na campanha de emancipação do município em 1999, ao lado do seu pai, o ex-vereador Sérgio Miranda. Bom de bola, ganhou seus primeiros salários como jogador de Futsal, no time do Bradesco, pelo qual foi campeão estadual. Trabalhou em grandes empresas como HP, Semp Toshiba e Compaq.

Reportagem: Antonio Carlos.