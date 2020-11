Jorge Miranda: “A responsabilidade aumentou e não vou decepcionar”

Jota Carvalho

Falando ao HORA H, o prefeito reeleito de Mesquita, Jorge Miranda (PL) deu uma das suas fórmulas do sucesso nas urnas. Para ele, a população quando se acostuma a ter um bom serviço, um serviço público de qualidade, não aceita retrocesso. “As pessoas não querem retroagir; querem avançar mais e mais. Foi uma das respostas que obtive nesta minha reeleição. O que dei de bom ao pagador de impostos, preciso ampliar na segunda gestão”, disse Jorge Miranda.

“A população quer um Executivo e um Legislativo melhor e mais preocupados com o bem-estar geral. A responsabilidade aumentou e não vou decepcionar a quem me confiou o segundo mandato”, acrescentou.

Jorge Miranda (PL) foi reeleito prefeito de Mesquita, no domingo (15/11), com 78,63% dos votos (69.174 votos). A segunda colocação ficou com a vereadora e candidata a prefeita Cris Gêmeas (PSD), com 17.22% (15.147 votos).

O reeleito Jorge Miranda concorreu na coligação “Mesquita Não Pode Parar”, integrada por nove partidos: PROS, MDB, PP, PL, CIDADANIA, DEM, PTC e SOLIDARIEDADE. A coligação elegeu 11 dos 12 vereadores da Câmara, derrotando todos os parlamentares adversários. Quatro deles, aliados ao prefeito, renovaram o mandato.