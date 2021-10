Jonathan Lemos trilha seu talento iluminado pelas luzes da temática gospel

Imersão espiritual

Cria da Escola Villa-Lobos, músico mergulha na temática religiosa para mostrar sua arte

Ele começou a tocar aos 12 anos. Hoje, aos 33 (a idade de Jesus Cristo, segundo as Escrituras Sagradas), Jonathan Lemos trilha o caminho da virtuosidade. E o talento é plural: o jovem, morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, toca oito instrumentos. Tantas habilidades transformaram sua alma e a forma de ver a vida com mais serenidade e fé, após muitas tempestades (histórias de superação que ele promete contar num livro em um futuro não muito distante).

O jovem diz que a música com temática religiosa é uma imersão ao fundo da alma, sentimento que só experimenta quem realmente está conectado com a verdade espiritual. “Pensa em uma coisa que amo muito fazer? É a música. Ela desperta no meu ser alegria e paz; algo que não consigo me conter quando começo a ministrar e a tocar”, afirma o músico.

Formado na Villa-Lobos

Não é à toa que Jonathan apresenta múltiplas habilidades com instrumentos. Ele foi aluno da Escola de Música Villa-Lobos, conceituado centro de referência responsável pela formação de centenas de músicos que hoje são profissionais com carreiras sólidas.

“Lembro que eu e meu pai chegávamos a madrugar na fila para conseguir fazer minha matrícula em um dos muitos cursos oferecidos pela escola. Graças a Deus realizei um de meus sonhos, que era estudar na Villa-Lobos”, afirma ele.

Semente regada com perseverança

O jovem músico sonha em gravar um álbum com repertório gospel. A semente da ideia já foi plantada e está sendo regada com talento e perseverança. Segundo Jonathan, tudo é possível quando você acredita no sonho. Enquanto esse dia não chega, ele se apresenta nos templos religiosos e vai ganhando força para seguir em frente.

“Recebo muitos convites para apresentar meu trabalho em igrejas evangélicas e outros eventos messiânicos. Aos poucos, minha história está sendo contada. Esse é só começo dela. Tenho orgulho do que faço e pelo que faço com excelência”, afirma ele, com a segurança de quem está no caminho certo.

Reportagem: Antonio Carlos