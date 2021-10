John Kennedy estende contrato com o Flu até fim de 2025

O atacante John Kennedy estendeu seu contrato com o Fluminense até o fim de 2025. O vínculo anterior do jogador de 19 anos ia até dezembro de 2024. A multa rescisória para o mercado internacional também foi reajustada, de € 40 milhões para € 50 milhões (R$ 316 milhões na cotação atual).

Esta é a segunda renovação de contrato de John com o Fluminense desde o primeiro contrato profissional com o clube, que valia até abril de 2022. O novo acordo foi tocado com o clube pelas empresas DG Assessoria, Tinmo e Bertolucci Sports. O Tricolor detém 60% dos direitos econômicos do atleta.

Integrado ao elenco principal desde a reta final da temporada 2020, John Kennedy tem se revezado entre os profissionais e a base neste ano para recuperar ritmo de jogo após longo período afastado dos campos para se recuperar de Covid-19.

Recentemente, John foi acionado para as finais do Campeonato Carioca Sub-20 e teve papel decisivo para a conquista do título ao marcar três gols nas semifinais contra o Vasco e mais três gols nas finais contra o Flamengo. Pelos profissionais, o jovem atacante tem 20 jogos e 4 gols com a camisa tricolor.