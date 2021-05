Jogador Marcinho vira réu por atropelamento e morte de casal no Recreio

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público (MPRJ) contra o jogador de futebol Márcio Almeida de Oliveira por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). O lateral-direito é acusado de atropelar e matar um casal de professores em dezembro do ano passado, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

O crime aconteceu no dia 30 de dezembro, quando Maria Cristina José Soares e Alexandre Silva de Lima atravessavam a Avenida Sernambetiba, na altura do número 17.170. Eles foram atingidos pelo carro de Marcinho, que fugiu do local sem prestar socorro.

Na decisão que tornou réu o jogador, o juiz Rudi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal da Capital, afirmou que a acusação “descreve adequadamente a conduta delituosa atribuída ao agente (Marcinho) e encontra elementos indicativos de autoria e materialidade”.

Após atropelar o casal, o ex-lateral do Botafogo estacionou o carro perto do local do acidente e foi para a casa de um amigo.

Marcinho não prestou socorro às vítimas após o atropelamento. O professor Alexandre morreu na hora. A mulher dele, a também professora Maria Cristina, morreu dias depois. O casal estava junto havia 13 anos.

No trecho do local do acidente, a velocidade máxima permitida é de 70 quilômetros por hora. De acordo com o delegado Alan Luxardo, o jogador alegou estar dentro do limite de velocidade. “Ele alegou que estava numa velocidade aproximada de 60 quilômetros por hora. Nós já constatamos que houve uma velocidade acima do limite daquela região, de tráfego. Pelo impacto ocasionado na vítima, que ela foi projetada a uma distância aproximada de 50, 60 metros, e fazendo uma comparação com as avarias do veículo, chegamos a uma determinada velocidade que o veículo estava”.