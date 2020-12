Joe Biden recebe 1ª dose da vacina contra a Covid-19

ESTADOS UNIDOS – O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, de 78 anos, recebeu ontem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. Após ser imunizado, ele disse à enfermeira Tabe Masa, responsável pela injeção: “Nós devemos muito aos profissionais da saúde, nós devemos muito a vocês”.

A aplicação em público é um esforço para incentivar a vacinação no país. O presidente Donald Trump, de 74 anos, que contraiu a Covid-19 em outubro, ainda não informou se tomará a vacina.

“Eu estou fazendo isso para mostrar que as pessoas têm que estar preparadas para se vacinar assim que for possível”, disse o democrata no Hospital ChristianaCare em Newark, no estado de Delaware. Na semana passada, o atual vice-presidente dos EUA e presidente do Senado norte-americano, Mike Pence, de 61 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vice-presidente eleita, Kamala Harris, de 56 anos, anunciou que tomará a vacina logo depois do Natal.

A vacina da Pfizer foi a primeira a ser aprovada no país, ainda no início desta semana. Na segunda-feira da semanda passada, hospitais começaram a vacinar profissionais da saúde, idosos e membros do grupo de risco.