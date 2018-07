Japeri: Tráfico toca terror, expulsa moradores e comete assassinatos

Foto: Reprodução

O corpo de um homem não identificado encontrado no porta-malas de um veículo Fiat Punto, cor prata, placa KOS-5882, no início da manhã da última segunda-feira, em Japeri, durante operação realizada por agentes do 24º BPM (Queimados), é um sinal de que o tráfico de drogas tem dominado a região e imposto terror aos moradores. Jonathan dos Santos Lopes (foto) foi baleado pelo bandido Breno da Silva de Souza, o Breno do Guandu. Seu corpo não havia sido encontrado até ontem.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA QUARTA (11) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.