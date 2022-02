JAPERI TÁ DE FAZER INVEJA AO BBB 22

Espião do ex-governador Sérgio Cabral afirma: “Bunda grande, comidinha, lambidinha e barriga oculta são requisitos para ganhar cargos em Japeri”

Em mais um ataque feroz ao governo de Fernanda Ontiveros (PDT), Anderson Harry Grutzmacher realizou uma sequencia de postagens no dia 02/02 em que acusa a prefeitura de empregar pessoas incapazes de ocupar cargos públicos, e mesmo sem saber sequer escrever, em troca de luxúrias, lascívia e sexo.

Em uma segunda postagem, Anderson faz menção ao vereador Jose Carlos de Souza, o JC (PDT), e insinua uma suposta relação homoafetiva da prefeita Fernanda Ontiveros. Escreveu Harry no facebook dele, em prints que o jornal Hora conseguiu com exclusividade:

“Depois que pedi para falar com a prefeita o vereador JC não me atende mais, vereador vc não fez nada, quem errou foi quem diz ser amigo, eu não falei da saúde, se a secretária é amante da prefeita e tem vídeos, eu não mostrei nada, agora e com vcs”. (sic)

De acordo com o texto e ouvida algumas pessoas próximas do governo, a pessoa a quem Anderson se refere, inclusive afirma ter vídeos ainda não revelados, é Ana Luiza de Albuquerque Affonso, atual secretaria de Saúde. Depois da repercussão, Anderson retirou as postagens, cujo conteúdo o jornal possui cópia.

Na última quarta-feira (2), o jornal Hora H publicou matéria exclusiva em que Anderson acusa a Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) de ser sócia da Prefeitura de Japeri para blindar investigações contra o governo de Fernanda Ontiveros. O caso já está sendo apurado.