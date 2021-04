Japeri receberá Segurança Presente em maio

Uma tarde de boas notícias para a população de Japeri: nesta quarta-feira (7), em Paracambi, a prefeita da cidade, Dra. Fernanda Ontiveros, assinou um convênio com o DER ( Departamento Estadual de Estradas e Rodagens) para promover a melhoria da malha rodoviária da cidade. O acordo, que tem validade de um ano, vai, através de um plano de trabalho, executar obras de pavimentação em diversas ruas do município. Entretanto, a surpresa do dia ficou por conta de um anúncio do Presidente da ALERJ, Dep. André Ceciliano, que, ao lado do Governador Cláudio Castro garantiu a implantação do programa Segurança Presente em Japeri no mês de maio.

A novidade é fruto de uma série de reuniões da gestora municipal com o Governo do Estado, a fim de trazer soluções para Japeri em diversas áreas. Segurança Pública é um tema levado a sério pela gestão municipal e um grande apelo da população. Segundo o ISP (Índice de Segurança Pública), o município detém um dos maiores índices de violência do estado do Rio de Janeiro. Ainda sem uma data definida, o deputado André Ceciliano, garantiu a implantação do programa: “Estamos resolvendo algumas pendências na Assembleia e em breve vamos divulgar a data de inauguração”, destacou.

Feliz com as novidades, a Prefeita Fernanda Ontiveros destacou a importância das parcerias entre a Prefeitura e o Governo do Estado: “Estou muito empolgada com os resultados dos nossos encontros com o governador, com os deputados e secretários. Temos certeza que Japeri ficou estagnada durante anos por causa de brigas políticas e quem sofreu com isso foi o povo. Estou de braços abertos para receber quem tenha compromisso com os mais necessitados. Hoje saímos daqui com a garantia de mais qualidade de vida para a população com o avanço na segurança e na pavimentação”, destacou.