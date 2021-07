Japeri é o primeiro da Baixada a vacinar pessoas a partir de 18 anos

Japeri segue avançando na imunização contra a Covid-19. Agora, é o primeiro município da Baixada Fluminense a incluir pessoas com 18 anos ou mais no público-alvo da vacinação. A dose começou a ser aplicada na última segunda-feira. Ao todo, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está mobilizando sete polos de imunização, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Uma dose de esperança em busca de dias melhores para os moradores de Japeri: esse é o maior significado da vacina contra a Covid-19 para o jovem João Gabriel Dantas, a primeira pessoa com 18 anos a tomar o imunizante na cidade.

Ao todo, sete polos de imunização são mobilizados pela prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Até o momento, o município já vacinou aproximadamente 50% da população adulta com pelo menos a primeira dose, ou seja, quase 34 mil moradores e trabalhadores. Em Japeri, 76 mil pessoas com idade acima de 18 anos estão no grupo de adultos vacináveis. Destes, mais de 12 mil já foram imunizados com as duas doses ou dose única.

“Eu, como gestora e médica, fico duplamente feliz em ver a imunização avançando na nossa cidade. Peço que toda a população faça a sua parte, pois com a vacina prevenimos a circulação do vírus”, exaltou a prefeita, Drª Fernanda Ontiveros.

João, que já perdeu um grande amigo para a Covid-19, comemorou ao receber a primeira dose do imunizante. “Estava ansioso para chegar a minha vez de tomar a vacina e estou muito feliz com a avanço da campanha na minha cidade. Tenho certeza de que em breve tudo voltará ao normal”, contou o morador do Centro de Japeri.

Entusiasmo para receber a dose

O novo público-alvo era tão aguardado pelos japerienses que até um grupo de sete amigos que se reuniu para esse grande evento. Super animados para receberem a primeira dose da vacina, os jovens Camila Trindade, Rebeca Oliveira, Joice de Oliveira, Victória Moreira, Eliel Alves, Victória da Cruz e Raíssa de Oliveira, todos com 18 anos, não esconderam o entusiasmo na fila.

“Estamos nos sentindo privilegiados por nosso município ser o primeiro da Baixada a incluir pessoas com 18 anos na campanha de vacinação. Não vejo a hora de voltar a minha rotina normal e seguir minha vida. Espero que todos se vacinem, pois além de estarmos nos cuidando, protegeremos o próximo”, disse a Rebeca, que mora no bairro Mucajá.

Para se vacinar, basta ir em um dos sete postos de vacinação espalhados pela cidade, munido de identidade, CPF e comprovante de residência no próprio nome. Quem não possuir comprovante de residência no próprio nome, poderá apresentar no nome dos pais ou cônjuge, desde que comprove o parentesco. Caso ainda não possua, orienta-se que a pessoa procure a Fundação Leão XIII.

Postos espalhados pela cidade

Os sete pontos de vacinação são: Unidade Mista de Engenheiro Pedreira (Av. Tancredo Neves, s/nº, Mucajá – Engenheiro Pedreira); Japeri Centro (Rua: Arruda Negreiros s/nº – Centro de Japeri); USF Santa Amélia (Rua Laura Cardoso, 61 – Santa Amélia – Engenheiro Pedreira); USF Delamare (Rua Pinaré, s/nº – Jardim Delamare – Engenheiro Pedreira); Academia da Saúde (Rua Francisco Russo, s/nº, no bairro Areal – Engenheiro Pedreira); USF Vila Central (Rua Clair Antunes, S/Nº – Vil,a Central – Engenheiro Pedreira); USF Chacrinha (Rua João Salgado, Chacrinha, Japeri).