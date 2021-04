Japeri começa hoje a imunizar pessoas com deficiências e comorbidades

A partir de amanhã (26), o grupo de comorbidades e deficiências permanentes na faixa etária de 55 a 59 anos será incluído na campanha de vacinação contra a Covid-19 em Japeri. De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), poderão se vacinar pacientes que apresentem as seguintes condições: diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer e obesidade grave, (deficiência física, auditiva, mental, visual e intelectual), transtorno do espectro autista, entre outros.

Profissionais de saúde em atividade, idosos com 60 anos ou mais, agentes de segurança e salvamento e pessoas com segunda dose agendada também seguem sendo imunizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. Para serem vacinados, todos os trabalhadores devem estar na ativa e apresentar, além dos documentos básicos de identificação (identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência), comprovantes de vínculo empregatício atual, como contracheque ou declaração assinada pelo estabelecimento em que atuam.

Já pessoas com comorbidades devem apresentar original e cópia da última prescrição/ receita ou atestado/ recomendação médica que comprove a comorbidade (especificamente nos casos dos hipertensos e diabéticos , é possível comprovar a patologia apresentando cópia da última receita nominal prescrita pelo médico).

No caso de pessoas com deficiência, é necessário apresentar laudo médico, cartões de gratuidade no transporte público, receituário médico ou outro documento que comprove a condição.

Acamados podem agendar vacinação em domicílio

Para contemplar idosos acamados, a Semus criou um sistema de agendamento online: basta preencher um formulário online (disponível nas redes sociais da Prefeitura) para receber uma das equipes de imunização em casa.

Pontos de vacinação:

– Unidade Mista de Engenheiro Pedreira (Av. Tancredo Neves, s/nº, Mucajá – Engenheiro Pedreira)

– Japeri Centro (Rua: Arruda Negreiros s/nº – Centro de Japeri)

– USF Santa Amélia (Rua Laura Cardoso, 61 – Santa Amélia – Engenheiro Pedreira)

– USF Delamare (Rua Pinaré, s/nº – Jardim Delamare – Engenheiro Pedreira)

– Academia da Saúde (Rua Francisco Russo, s/nº, no bairro Areal – Engenheiro Pedreira).

– USF Vila Central (Rua Clair Antunes, S/Nº – Vil,a Central – Engenheiro Pedreira)

– USF Chacrinha (Rua João Salgado, Chacrinha, Japeri).