Japeri apresenta novo Plano de Contingência para o verão

Para prevenir os desastres naturais causados pelas chuvas, principalmente as de verão, a Defesa Civil de Japeri reuniu na última sexta-feira secretários municipais, representantes do legislativo e da sociedade civil para divulgar e debater o Plano de Contingência.

O encontro, que aconteceu na sala de cinema do Centro da Cidadania, em Engenheiro Pedreira, teve como objetivo principal traçar as possíveis ações para prevenir inundações e deslizamentos causados pelos temporais característicos da estação. Além disso, os canais de comunicação oficiais da Prefeitura servirão como instrumentos de divulgação nesta versão do Plano de Contingência.

Para o secretário da pasta, Paulo Delgado, o trabalho de prevenção é uma das atribuições da Defesa Civil. “Todos nós temos um compromisso com a cidade de Japeri. O trabalho preventivo é muito importante para que a gente possa minimizar os estragos no município por conta das chuvas ou ventos. Esse encontro é importante para alinharmos todo nosso serviço”, disse o gestor.

O Plano de Contingência contém o planejamento preventivo para atuação durante um evento que afete diretamente a vida da população. O documento prevê que as organizações assumam suas responsabilidades diante de uma situação de emergência e seus procedimentos, a fim de orientar cada órgão sua postura durante a ocorrência.