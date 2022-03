ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE JAPERI LEVAM VENTILADORES PARA ALIVIAR CALOR NAS SALAS DE AULA

Não está fácil para os alunos da rede municipal de Japeri, na Baixada Fluminense, assistir às aulas sob um calor escaldante de quase 40ºC. A saída encontrada para aliviar o sufoco foi trazer o ventilador de casa.

Segundo reportagem da TV Globo, das 22 salas da Escola Municipal Santos Dumont, no bairro Vila Central, apenas cinco têm aparelhos de ar condicionado. Mas, funcionam de forma precária, uma vez que param de gelar a partir da tarde, quando as altas temperaturas transformam o espaço em uma caldeira. Uma mãe relatou que a filha chegava em casa todos os dias reclamando do calor e que não conseguia se concentrar para assistir às aulas.

Barrados na entrada

Os pais denunciam que as crianças que levaram ventiladores para a escola foram impedidos de entrar nas salas. “Fizeram os alunos passar constrangimento, deixando eles no pátio com o ventilador e tentando impedir as crianças de entrar”, afirmou uma mãe à reportagem.

Os alunos da Escola Municipal Duque de Caxias enfrentam o mesmo problema. Outra mãe contou que a filha chegou a passar mal por causa do calor.

“As crianças estão passando um sufoco por falta de ar-condicionado. Eles estão alternando. Um dia tem, o outro dia não tem. E ela chegou com muita dor de cabeça. Fui reclamar na escola e mandaram eu procurar a Secretaria de Educação”, disse.