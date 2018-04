Já são 31 PMs mortos no Estado do Rio

Foto: Reprodução

Os policiais militares mais uma vez foram vítimas de violência no Rio. Atualmente já são 31 mortos. Durante o feriadão, a violência atingiu: Zona Norte, Madureira, Nova Iguaçu, Nova Friburgo e Taquara.

O subtenente da Polícia Militar, Marcílio de Melo Ferreira, 54 anos, foi morto a tiro na madrugada da última segunda-feira, quando estava num posto de gasolina na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, na Zona Norte do Rio. O PM chegou a ser socorrido no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu e morreu. Marcílio de Melo Ferreira é a 31ª vítima da violência no Rio.

