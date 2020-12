Itatiaia: provas de concurso serão realizadas nos dias 12 e 13

Nos dias 12 e 13 de dezembro, serão aplicadas as provas objetivas e dissertativa dos concursos públicos para o preenchimento de vagas permanentes na Prefeitura Municipal de Itatiaia e no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia (IPREVI).

Devido à pandemia do coronavírus e as regras de distanciamento impostas para evitar o contágio da doença, a aplicação dos certames será dividida em duas datas. No primeiro dia (12), serão realizadas as provas do Grupo 1, composto por vagas para cargos de Ensino Fundamental Incompleto. Já no segundo dia (13), serão realizadas as provas do Grupo 2 (vagas para cargo de Procurador), do Grupo 3 (demais cargos de Ensino Superior Completo) e do Grupo 4 (Ensino Médio Completo, Curso Técnico de Nível Médio e Ensino Fundamental Completo).

Os editais de convocação estão disponíveis no site da Prefeitura nos links (https://itatiaia.rj.gov.br/concurso/129/convocacao-para-realizacao-das-provas-objetivas–pmi–2020) e (https://itatiaia.rj.gov.br/concurso/130/convocacao-para-realizacao-das-provas-objetivas–iprevi–2020)

Para ter acesso ao local e horário das provas é necessário acessar o site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), organizador dos concursos, na área do candidato (http://www.ibam-concursos.org.br/candidato.asp) e seguir as orientações sobre os novos procedimentos de segurança para a Covid-19.

A publicação oficial dos gabaritos preliminares das provas objetivas no site da Prefeitura acontece na segunda, dia 14, e os recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas do dia 15 a 16.

A previsão de encerramento e divulgação do resultado final do concurso tem data marcada para o dia 08 de março de 2021. Outras informações também pelo canal de comunicação do IBAM, e-mail: [email protected] / telefone: (21) 2142-9718.