Itamaraty garante ‘máximo empenho’ contra ladrões que fizeram cônsul de Portugal e família reféns no Rio

O Ministério das Relações Exteriores emitiu neste domingo (31) uma nota em solidariedade ao cônsul-geral de Portugal no Rio. O diplomata Luiz Gaspar da Silva e a família foram feitos reféns durante um assalto à residência oficial na madrugada deste sábado (30).

“O ministro Carlos França telefonou ao seu homólogo, ministro Augusto Santos Silva, e garantiu-lhe o máximo empenho das autoridades brasileiras na investigação”, afirmou o Itamaraty.

Bandidos invadiram o Consulado-Geral de Portugal, em Botafogo, na Zona Sul, e, segundo testemunhas, levaram joias, computadores e outros bens.

“O governo brasileiro expressa solidariedade ao cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, embaixador Luiz Gaspar da Silva, à sua família e às demais pessoas afetadas pelo assalto”, diz a nota.

“O Ministério das Relações Exteriores acompanha o tema com atenção, auxiliando as investigações, e mantém contato com a Embaixada e os consulados de Portugal para oferecer o apoio cabível”, emendou.

“As relações luso-brasileiras são fortes e baseiam-se na profunda ligação entre os povos e na boa colaboração entre os governos”, prosseguiu.

Casa do cônsul também foi invadida

Uma casa vizinha ao consulado e a residência do próprio cônsul também foram roubadas. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo), e que uma perícia já foi realizada.

Imagens de câmeras de segurança também foram requisitadas para análise, e diligências, inclusive na mata próxima ao consulado, foram realizadas em busca de pistas sobre o crime.

O delegado Alexandre Herdy, da 10ª DP, disse ainda que uma equipe de investigadores voltou ao local na tarde deste sábado para fazer uma perícia complementar.

Uma mulher, que mora ao lado do consulado, registrou ocorrência na 10ª DP. Segundo ela, por volta das 2h, sua residência e o Consulado Português foram invadidos por seis homens armados.