Isaías do Borel vai para prisão domiciliar

O traficante Isaías da Costa Rodrigues, o Isaías do Borel, foi solto na última segunda-feira (15) depois que a Justiça concedeu a ele liberdade condicional. A juíza Beatriz de Oliveira Monteiro, da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou que Isaías vá para prisão domiciliar argumentando que não há como “prolongar injustificadamente” a permanência do condenado na cadeia.

“Não há amparo constitucional para, em sede de execução penal, prolongar injustificadamente o cumprimento de pena em regime mais gravoso como forma de punição ou como recurso de segurança pública”, escreveu a magistrada.

Em outro trecho da decisão, a juíza reconhece o “extenso histórico penal” de Isaías, o que segundo ela evidencia “intensa participação em atividade criminosa” e rendeu a Isaías oito condenações e mais de três décadas na prisão.

Monteiro também ordenou que seja feito o monitoramento com tornozeleira eletrônica de Isaías, alertando que caso haja irregularidades, pode ser determinada a volta dele para a prisão.

Isaías estava preso no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. O alvará de soltura registra que Isaías deixou a cadeia às 16h22.

Na década de 1980, Isaías aterrorizou o Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte, de onde “herdou” o apelido Isaías do Borel. Em novembro de 2015, aos 52 anos, Isaías foi novamente preso. Com condenações que, somadas, passavam de 40 anos de prisão, o homem ficou 22 anos na cadeia até que, em 2012, foi concedida a ele a liberdade condicional.

A última vez que foi preso, em 2015, Isaías teria trocado tiros com os PMs da Unidade de Polícia Pacificadora UPP). Na ocasião, Isaías estava de novo comandando o tráfico na região.