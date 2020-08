Irmãos unidos na dor e na solidariedade ao próximo em Nova Iguaçu

“Portanto, Eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que, quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas”. A parábola de Jesus Cristo exortando os homens a serem mais humanos e menos materialistas traduz com profundidade a missão de ajudar ao próximo abraçada por dois irmãos na Baixada Fluminense.

Com a experiência de quem conhece a dor do outro, Altair, que é policial militar, e Célio Bernardo da Silva, filhos de um borracheiro e de uma doméstica, vão tecendo com sabedoria a rede de solidariedade, trabalho iniciado em 2015. Mais conhecidos como Bernardo, eles já ajudaram mais de 500 famílias em Nova Iguaçu.

A ação social consiste em arrecadar alimentos para doar às famílias necessitadas, cadeiras de rodas e até em buscar apoio para erguer um negócio para geração de renda. Os irmãos estão arrecadando material para construir uma barbearia e ajudar um amigo a se manter de pé.

“Sempre passávamos dificuldades. Mas hoje, graças ao Senhor Bom Deus podemos ajudar a quem precisa. São pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que eu e meus irmãos passamos no passado”, lembra Célio, que se emociona ao falar do trabalho em parceria com Altair: “Nossa maior alegria é saber que nossa iniciativa aplaca a dor da fome e da necessidade daquele a quem ajudamos. O maior troféu pra gente, é ver o brilho de gratidão no rosto de cada uma delas”, conta

Motivar a fazer o bem

De uma família de cinco irmãos, os dois Bernardos nasceram e cresceram em Nova Iguaçu, onde ainda moram. Segundo Célio, o objetivo da ação social empreendida por eles motiva outras pessoas a fazerem o mesmo: ajudar ao próximo. “Mesmo que seja pouco pra você, que está doando, para quem precisa e nada tem pode ser muito e valioso”, afirma. Quem quiser ajudar os Bernardo na missão de estender a mão ao próximo, basta ligar para o telefone (21) 97576-2133.

Reportagem: Antonio Carlos