Irmãos milicianos acusados de extorquir comerciantes na Baixada são grampeados

Agentes da 28ªDP (Praça Seca) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (8) dois irmãos por extorsão de comerciantes de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Eles chegaram até Paulo Vitor Viana Firmino, conhecido como PV, por meio de informações de inteligência. O criminoso estava com o irmão Luís Gustavo Viana Firmino.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla integra uma milícia que atua na região e levava o registro detalhado de vários comerciantes que eram extorquidos pelo bando.

Ainda segundo as investigações, o grupo paramilitar extorquia comerciantes em vários bairros da cidade, entre eles o Centro, Vilar dos Teles, Venda Velha, Malvina, Parque José Bonifácio e o Morro do Pau Branco.

Paulo Vitor tinha um mandado de prisão preventiva em aberto e é apontado como líder do grupo. Os investigadores interceptaram uma comunicação em que ele falava sobre um deslocamento e aproveitaram o momento para prendê-lo. Luís Gustavo tem várias anotações criminais como receptação

de veículos, posse e disparo ilegal de arma de fogo.

Lista com os nomes das vítimas

Com os marginais, os investigadores encontraram uma lista de 124 comerciantes que eram vítimas das extorsões. Eram desde grandes franquias até ambulantes. Ao lado dos nomes, os valores que eram cobrados, que iam de R$ 20 até R$ 600. Os agentes encontraram também com os presos R$ 3,3 mil,

que seriam provenientes da extorsão. Os dois foram presos em flagrante pelos crimes de extorsão e constituição de milícia privada.